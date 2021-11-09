Росстат изменил правило посещения переписчиками адресов
Начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина сообщила, что квартиры, где не удалось застать жильцов, волонтеры будут посещать не три раза, а десять раз, пишет издание «Говорит Москва».
Также Никитина заявила, что отметки «никого не застал дома» или «отказ от ответа» будут поставлены только к завершению Всероссийской переписи населения.
По данным на 9 ноября, за шесть дней до окончания Всероссийской переписи населения в ней приняли участие 89% жителей страны. Росстат фиксирует всплеск интереса россиян к прохождению переписи в МФЦ.
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