Росстат изменил правило посещения переписчиками адресов

23:31, 09 ноября 2021, ПАИ

Начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина сообщила, что квартиры, где не удалось застать жильцов, волонтеры будут посещать не три раза, а десять раз, пишет издание «Говорит Москва».

Также Никитина заявила, что отметки «никого не застал дома» или «отказ от ответа» будут поставлены только к завершению Всероссийской переписи населения.

По данным на 9 ноября, за шесть дней до окончания Всероссийской переписи населения в ней приняли участие 89% жителей страны. Росстат фиксирует всплеск интереса россиян к прохождению переписи в МФЦ.