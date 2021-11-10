Мокрый снег и 7 градусов тепла ожидается в Псковской области 10 ноября

06:58, 10 ноября 2021, ПАИ

10 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки: снег, мокрый снег, переходящий в дождь, ночью по юго-востоку области преимущественно без осадков. Местами гололед, на дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -6 до -1 градуса, днем — от +2 до +7.

Атмосферное давление высокое.