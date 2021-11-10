Сломавший челюсть мужчине житель Палкинского района может отправиться в тюрьму на три года

09:01, 10 ноября 2021, ПАИ

Жителю Палкинского района грозит три года тюрьмы за то, что он сломал челюсть мужчине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.

В сентябре 2021 года в поселке Палкино между двумя мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого 27-летний подозреваемый нанес несколько ударов кулаком в лицо потерпевшему. Тот получил перелом нижней челюсти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишения свободы на тот же срок.