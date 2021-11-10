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Происшествия

В Пскове ищут свидетелей ДТП на площади Победы

В Пскове полиция устанавливает очевидцев ДТП, в котором пострадала велосипедистка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Авария произошла 29 октября в 13:20 на улице Советской напротив дома № 2/17 по улице Я. Фабрициуса (площадь Победы). Автомобиль «Лада Веста» под управлением 45-летнего мужчины сбил 58-летнюю велосипедистку. 

Граждан, которые стали очевидцами этого ДТП или владеют какой-либо информацией о данном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-83 или 02.    

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