С профессиональным праздником поздравил псковских полицейских Александр Котов

09:14, 10 ноября 2021, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил псковских полицейских председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Сотрудники органов внутренних дел стоят на страже правопорядка. От того, насколько профессионально и добросовестно вы выполняете свои служебные обязанности, зависит очень многое: жизнь и покой людей, мир и согласие в обществе, устойчивость экономики и государственных основ. Надеюсь, каждый, кто носит форму полицейского, осознаёт степень своей ответственности, чтит заложенные ветеранами профессиональные традиции и всегда руководствуется принципами законности и гуманизма.

Спасибо вам за службу, сопряжённую с затратой сил и большим личным риском, за выдержку, мужество и умение справляться с самыми сложными задачами! Желаю здоровья, благополучия, удачи!» - пожелал сотрудникам полиции Александр Котов.