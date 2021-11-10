Синоптик: Предстоящая зима будет на два градуса теплее нормы

09:21, 10 ноября 2021, ПАИ

Какой погоды стоит ждать в России этой зимой, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В прогнозах на предстоящую зиму произошла корректировка в пользу более теплого сценария, отметил синоптик. «Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы (климатической. — Прим. ред.), но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям», — сказал Тишковец.

По его словам, зима, скорее всего, будет похожа на европейскую. «Я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее «еврозиму», — пояснил специалист.