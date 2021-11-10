Горводоканал предупредил об отключении воды на Запсковье 10 ноября

09:23, 10 ноября 2021, ПАИ

10 ноября в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах на Запсковье, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить в доме №16 на улице Инженерной, а также в домах № 2, 2а, 2б,2в, 4а на улице Индустриальной.