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Общество

Более 2000 случаев коронавируса выявили в Псковской области за неделю

С 1 по 7 ноября заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла по сравнению с предыдущей неделей на 1,1%, выявлено 2019 случаев. Показатели выше заболеваемости по РФ в 1,7 раза, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В форме ОРВИ протекали 1688 выявленных случаев, в форме внебольничной пневмонии – 287. Также было 44 случая бессимптомного течения инфекции. Среди заболевших (и активно выявленных) оказалось 254 несовершеннолетних. Наибольшая заболеваемость среди взрослых отмечается в возрастной группе 30-49 лет – 653 случая.

В 12 муниципальных образованиях показатели выше среднеобластного уровня: Гдовском, Новосокольническом, Дедовичском, Опочецком, Себежском, Пушкиногорском, Красногородском, Пустошкинском, Порховском, Псковском, Печорском, Плюсском. В Пскове за неделю зарегистрировано 580 случаев.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцинация против COVID-19 — это единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции и эффективная альтернатива ограничительным мероприятиям.

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