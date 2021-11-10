Женщина погибла под колесами рейсового автобуса в Пскове

09:37, 10 ноября 2021, ПАИ

На улице Яна Фабрициуса, 5а в 7:45 произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









55-летний водитель рейсового автобуса № 2 совершил наезд на пешехода, который двигался по пешеходному переходу. По предварительной информации, водитель не успел среагировать. В результате пострадавший угодил под колеса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы извлекли тело погибшей и передали бригаде скорой помощи, которая констатировала смерть.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники аварийно-спасательной службы, ГИБДД и Следственный комитет. Обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей выясняются.