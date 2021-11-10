Водитель сбил женщину в Великих Луках
В Великих Луках на улице Новоселенинской,36а водитель сбил женщину, об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Великолукская правда Новости».
63-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована. Медицинское освидетельствование показало, что водитель ВАЗа на момент ДТП был трезв.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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