Водитель сбил женщину в Великих Луках

09:49, 10 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках на улице Новоселенинской,36а водитель сбил женщину, об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Великолукская правда Новости».

63-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована. Медицинское освидетельствование показало, что водитель ВАЗа на момент ДТП был трезв.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.