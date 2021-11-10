Свыше 135 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

09:54, 10 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области привились от гриппа свыше 135 000 человек, в том числе более 22 000 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Всего в эпидсезоне 2021-2022 годов подлежат иммунизации против гриппа 359 780 человек, из них 67 500 детей. Планируется привить за счет других источников 13 000 человек. Планируемый охват населения прививками против гриппа составит 60,1%.

На данный момент в область поступило 267 280 доз 3-валентной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослых и 72 040 доз 4-валентной вакцины «Ультрикс» для иммунизации детей.

«Ежегодная вакцинация против гриппа - самый эффективный способ защиты от этого заболевания», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Прививку против гриппа можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.