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Происшествия

Замдиректора великолукской фирмы скрыл от государства 6 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в Великих Луках.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, он обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч.1 ст.199.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. у предприятия образовалась задолженность по налоговым платежам, платежам по сборам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате недоимки, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции.

Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, фактический руководитель предприятия, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами из числа местных и зарубежных партнеров через счета других организаций.

Таким образом, предполагаемый злоумышленник совершил сокрытие денежных средств на сумму почти 6 млн рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме.

Учитывая полное признание обвиняемым вины в инкриминируемом деянии, раскаяние в содеянном, активное способствование установлению всех обстоятельств совершенного преступления и полное возмещение ущерба, следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

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