Жителя Палкинского района будут судить за избиение товарища

10:17, 10 ноября 2021, ПАИ

Жителя Палкинского района будут судить за избиение пьяного товарища, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Против 27-летнего жителя Палкинского района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Установлено, что в сентябре 2021 года в п. Палкино Псковской области между двумя мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого подозреваемый ударом кулака сломал челюсть пьяному товарищу.

В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств произошедшего. Мужчине грозит лишение или ограничение свободы сроком до трех лет.