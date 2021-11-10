Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области финансирование кадровой программы в здравоохранении увеличили более чем в 7 раз

В рамках работы по привлечению кадров в учреждения здравоохранения Псковской области целый комплекс мер поддержки направлен на повышение финансовой устойчивости этой категории работников, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь речь идет о реализации в области государственных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым сотрудники медицинских организаций в возрасте до 35 лет в случае приезда работать в сельскую местность получают единовременную субсидию. Размер выплат по программам составляет до 1,5 млн рублей и до 750 тыс. рублей соответственно.

За период действия поддержки в Псковскую область привлечено 150 специалистов, из которых порядка 50 — фельдшеры. Участники программ есть в каждом муниципалитете. Большее количество медицинских работников трудоустроено в Островскую, Струго-Красненскую, Пушкиногорскую и Псковскую межрайонные больницы и на Псковскую станцию скорой медицинской помощи с постами, размещенными по всей территории области. Закрепились и продолжают работать в регионе порядка 85% специалистов.

Отметим, с 2021 года участниками программ, помимо врачей и специалистов фельдшерско-акушерских пунктов и постов скорой медицинской помощи, могут быть также медицинские сестры и акушерки ФАПов.

В Псковской области действует и пакет региональных мер поддержки медиков. В частности, при первом трудоустройстве на работу им выплачиваются «подъемные». По инициативе губернатора Михаила Ведерникова, с 2020 года поддержка увеличена. Для врачей поликлинического звена она составляет 300 тыс. рублей, для фельдшеров скорой медицинской помощи — 100 тыс. рублей, для других средних медицинских работников — 50 тыс. рублей. В отношении фельдшеров ФАПов выплата осталась без изменений и составляет 300 тыс. рублей. В текущем году «подъемные» были выплачены 96 работникам, в прошлом — около 120.

Кроме того, с марта прошлого года по решению главы региона Михаила Ведерникова в области установлены ежемесячные доплаты специалистам первичного звена здравоохранения при первом трудоустройстве. Для врачей сумма равна 10 тыс. рублей, для фельдшеров - 5 тыс. рублей. В 2020—2021 годах выплату получают 12 врачей и 42 фельдшера.

Кроме того, в Псковской области реализуется масштабная работа по обеспечению персонала учреждений здравоохранения жильем.

В целом за последние два года объем средств на реализацию кадровой программы в здравоохранении Псковской области увеличился с 6,5 до более чем 50 млн рублей.

Как отмечают в областном комитете по здравоохранению, благодаря принятым мерам в этом году уже трудоустроено 50 врачей и 96 средних медицинских работников. Практически столько же — 48 специалистов и 85 сотрудников среднего персонала, в том числе 29 фельдшеров — пополнили медицинские учреждения области в прошлом году. Это позволило нивелировать отток кадров и снизить дефицит квалифицированных специалистов в Псковской области, отметили в комитете. Таким образом, укомплектованность врачами в амбулаторно-поликлиническом звене в течение последних 3 лет сохраняется на уровне 70%, а средними медицинскими работниками — на уровне 85%.

Вместе с тем в настоящее время в учреждениях здравоохранения области числится около 450 вакансий врачей и порядка 300 вакансий средних медицинских работников. Наиболее дефицитные специалисты — педиатры и участковые терапевты, врачи общей практики, врачи скорой медицинской помощи, анестезиологи-реаниматологи, оториноларингологи и офтальмологи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

10 ноября 2021

Сотрудники «Псков-Полимера» прошли перепись населения
10 ноября 2021

Дорожные работы на улице Коммунальной в Пскове идут с опережением графика
10 ноября 2021

Nvidia запланировала выпуск новой флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 Super
10 ноября 2021

В Псковской области финансирование кадровой программы в здравоохранении увеличили более чем в 7 раз
10 ноября 2021

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» отобрали лучшие социальные стартапы
10 ноября 2021

Свыше 135 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

10 ноября 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды на Запсковье 10 ноября
10 ноября 2021

Ни пуха ни пера. Пожелания псковичей сотрудникам органов внутренних дел

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...