В Псковской области финансирование кадровой программы в здравоохранении увеличили более чем в 7 раз

10:21, 10 ноября 2021, ПАИ

В рамках работы по привлечению кадров в учреждения здравоохранения Псковской области целый комплекс мер поддержки направлен на повышение финансовой устойчивости этой категории работников, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь речь идет о реализации в области государственных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым сотрудники медицинских организаций в возрасте до 35 лет в случае приезда работать в сельскую местность получают единовременную субсидию. Размер выплат по программам составляет до 1,5 млн рублей и до 750 тыс. рублей соответственно.

За период действия поддержки в Псковскую область привлечено 150 специалистов, из которых порядка 50 — фельдшеры. Участники программ есть в каждом муниципалитете. Большее количество медицинских работников трудоустроено в Островскую, Струго-Красненскую, Пушкиногорскую и Псковскую межрайонные больницы и на Псковскую станцию скорой медицинской помощи с постами, размещенными по всей территории области. Закрепились и продолжают работать в регионе порядка 85% специалистов.

Отметим, с 2021 года участниками программ, помимо врачей и специалистов фельдшерско-акушерских пунктов и постов скорой медицинской помощи, могут быть также медицинские сестры и акушерки ФАПов.

В Псковской области действует и пакет региональных мер поддержки медиков. В частности, при первом трудоустройстве на работу им выплачиваются «подъемные». По инициативе губернатора Михаила Ведерникова, с 2020 года поддержка увеличена. Для врачей поликлинического звена она составляет 300 тыс. рублей, для фельдшеров скорой медицинской помощи — 100 тыс. рублей, для других средних медицинских работников — 50 тыс. рублей. В отношении фельдшеров ФАПов выплата осталась без изменений и составляет 300 тыс. рублей. В текущем году «подъемные» были выплачены 96 работникам, в прошлом — около 120.

Кроме того, с марта прошлого года по решению главы региона Михаила Ведерникова в области установлены ежемесячные доплаты специалистам первичного звена здравоохранения при первом трудоустройстве. Для врачей сумма равна 10 тыс. рублей, для фельдшеров - 5 тыс. рублей. В 2020—2021 годах выплату получают 12 врачей и 42 фельдшера.

Кроме того, в Псковской области реализуется масштабная работа по обеспечению персонала учреждений здравоохранения жильем.

В целом за последние два года объем средств на реализацию кадровой программы в здравоохранении Псковской области увеличился с 6,5 до более чем 50 млн рублей.

Как отмечают в областном комитете по здравоохранению, благодаря принятым мерам в этом году уже трудоустроено 50 врачей и 96 средних медицинских работников. Практически столько же — 48 специалистов и 85 сотрудников среднего персонала, в том числе 29 фельдшеров — пополнили медицинские учреждения области в прошлом году. Это позволило нивелировать отток кадров и снизить дефицит квалифицированных специалистов в Псковской области, отметили в комитете. Таким образом, укомплектованность врачами в амбулаторно-поликлиническом звене в течение последних 3 лет сохраняется на уровне 70%, а средними медицинскими работниками — на уровне 85%.

Вместе с тем в настоящее время в учреждениях здравоохранения области числится около 450 вакансий врачей и порядка 300 вакансий средних медицинских работников. Наиболее дефицитные специалисты — педиатры и участковые терапевты, врачи общей практики, врачи скорой медицинской помощи, анестезиологи-реаниматологи, оториноларингологи и офтальмологи.