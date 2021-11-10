Псковские энергетики отменили режим повышенной готовности
В Псковском филиале ПАО «Россети Северо-Запад» отменён режим повышенной готовности, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Массовые отключения в регионе закончились. Однако в связи с погодными условиями (продолжает идти снег и дождь) возможны единичные отключения электроэнергии.
Сообщить об отключениях можно по круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф
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