Псковские энергетики отменили режим повышенной готовности

10:44, 10 ноября 2021, ПАИ

В Псковском филиале ПАО «Россети Северо-Запад» отменён режим повышенной готовности, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Массовые отключения в регионе закончились. Однако в связи с погодными условиями (продолжает идти снег и дождь) возможны единичные отключения электроэнергии.

Сообщить об отключениях можно по круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф