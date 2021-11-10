Правовое просвещение и обеспечение прав иностранных студентов обсудил Дмитрий Шахов с ректором ПсковГУ

10:55, 10 ноября 2021, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в ходе рабочей встречи осудили вопросы, рекомендованные Министерством науки и образования РФ, по реализации правового просвещения среди студентов университета, взаимодействие по этим вопросам с федеральным и региональным омбудсменами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Дополнительно стороны обсудили вопрос, касающийся правовой регламентации и защиты прав иностранных студентов, пребывающих и находящихся на территории Псковской области.

Руководитель ПсковГУ ознакомила уполномоченного по правам человека с новой образовательной магистерской программой «Социальная юриспруденция», которая будет реализовываться совместно с вузами-партнерами: РАНХиГС, Казанским федеральным университетом, Пермским государственным национальным исследовательским университетом по модели сетевого взаимодействия.

В завершение встречи Наталья Ильина и Дмитрий Шахов обменялись мнениями по возможному ряду направлений качественного улучшения досуга студентов ПсковГУ и содействии в этом вопросе со стороны региональных некоммерческих организаций.

Во встрече приняла участие также и проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова.

По итогам встречи стороны пришли к обоюдному мнению о необходимости в дальнейшем усилить взаимодействие и сотрудничество между институтом государственной правозащиты Псковской области и Псковским государственным университетом.