Елена Полонская поблагодарила полицейских за преданность служебному долгу

11:04, 10 ноября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поздравила сотрудников органов внутренних дел и ветеранов службы с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Елена Полонская отметила, что псковские полицейские - это профессионалы своего дела, самоотверженно выполняющие поставленные задачи любой сложности, не считаясь с личным временем, зачастую рискуя жизнью в мирное время.

«В свой профессиональный праздник примите слова искренней благодарности за беззаветную преданность служебному долгу и готовность в любую минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», - обратилась глава города к сотрудникам УМВД России по Пскову.

Она поблагодарила их за эффективную работу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности во время проведения городских культурно-массовых мероприятий.

«Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел и ветеранам службы крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, мира, семейного благополучия и успехов в нелегкой и ответственной службе», - подытожила Елена Полонская.