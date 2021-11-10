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Дорожные работы на улице Коммунальной в Пскове идут с опережением графика

В Пскове на улице Коммунальной активно идут дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день уже завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на основном ходу проезжей части. Подрядчику осталось заасфальтировать съезды, 40% тротуаров, восстановить зеленую зону и нанести разметку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подрядная организация идет фактически с опережением графика. Работы, которые должны быть исполнены в 2022 году, будут выполнены в 2021 году.

Улица Коммунальная — одна из важных магистралей города, на ней расположены медицинские и образовательные учреждения. Магистраль приведут в порядок на всем ее протяжении в два этапа. До конца этого года будет приведен в порядок первый участок — от улицы М. Горького до улицы Юбилейной, а до 30 августа 2023 года запланированы работы на участке от улицы Юбилейной до дома № 70 на улице Коммунальной, в том числе дублеры.

Контракт на выполнение работ по итогам открытого конкурса был подписан Управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «Дорожный отряд». Цена контракта составляет более 215 млн рублей. Денежные средства выделены из федерального и областного бюджетов.

Дорога относится к II категории, ширина проезжей части составляет от 13 до 15,5 метра. Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ на верхний слой покрытия проезжей части и тротуаров составит 4 года, на бортовой камень — 2 года, тротуарную плитку и пешеходное ограждение — 3 года, дорожную разметку из термопластика — 1 год.

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