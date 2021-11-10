Сотрудники «Псков-Полимера» прошли перепись населения

11:29, 10 ноября 2021, ПАИ

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Во Всероссийской переписи населения приняли участие сотрудники «Псков-Полимер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

Для удобства работников фабрики группы переписчиков приехала прямо на предприятие. Переписчики провели анкетирование всех желающих.

По словам руководителя предприятия Юрия Сорокина, процедура проходила достаточно быстро – на одного человека у переписчиков уходило не более 7-10 минут времени.

«Эта масштабная работа, которая сейчас ведется в стране, имеет большое значение как для государства, так и для всех его жителей. На основе данных, полученных в ходе переписи, будут приниматься важные решения по самым разным вопросам и проблемам», - поделился впечатлением Юрий Сорокин.

Напомним, что Всероссийскую перепись населения через госуслуги можно пройти до 14 ноября. Подробную инструкцию о прохождении переписи через госуслуги можно прочитать здесь.