Восемь спектаклей представит Псковский театр кукол в ноябре

11:29, 10 ноября 2021, ПАИ

Псковский театр кукол разместил афишу на ноябрь и новые правила посещения спектаклей, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Допуск совершеннолетний зрителей осуществляется при наличии одного из документов:

документа/QR-кода о вакцинации от COVID-19;

документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев;

совершеннолетние, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации предъявляют одновременно два документа: справку, подтверждающую медотвод (заверенную лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) учреждения здравоохранения) и ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня до посещения театра.