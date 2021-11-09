Восемь спектаклей представит Псковский театр кукол в ноябре
Псковский театр кукол разместил афишу на ноябрь и новые правила посещения спектаклей, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
Допуск совершеннолетний зрителей осуществляется при наличии одного из документов:
документа/QR-кода о вакцинации от COVID-19;
документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев;
совершеннолетние, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации предъявляют одновременно два документа: справку, подтверждающую медотвод (заверенную лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) учреждения здравоохранения) и ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня до посещения театра.
Как предпочитаете экономить на покупках?
Видеоскульптура «Корень» французской художницы Анн-Софи Эмар представлена в галерее «Цех»