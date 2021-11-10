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Происшествия

23-летний пскович взломал Mercedes на улице Ротной

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову по горячим следам раскрыли кражу из «Мерседеса». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из автомобиля, стоявшего у дома на улице Ротной, похищены сотовый телефон и планшетный компьютер. Причиненный ущерб устанавливается.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову в кратчайшие сроки задержали подозреваемого - безработного, ранее судимого за кражи 23-летнего псковича. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска у молодого человека часть похищенного изъята. Ведется следствие.

За последние дни кражи имущества граждан раскрыты стражами порядка также в Великих Луках, Псковском и Бежаницком районах.

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