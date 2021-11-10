Жители 13 регионов России смогут записать детей в кружки и секции через портал госуслуг

12:12, 10 ноября 2021, ПАИ

В 13 регионах России у родителей появилась возможность записать детей в кружки и секции на портале госуслуг. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте кабмина.

Воспользоваться новой услугой сервиса могут жители Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также республик Адыгея, Карелия и Алтай.

Дмитрий Чернышенко уточнил, что сделать это могут только родители, имеющие подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.

Планируется, что в ближайшее время к нововведению подключатся ещё несколько субъектов, а до конца года запись через «Госуслуги» в детские кружки и секции станет доступна уже по всей стране. «Это будет ещё один шаг к достижению одного из показателей национальных целей по увеличению доли социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде. Напомню, к 2030 году 95% из них должны предоставляться онлайн», – добавил Дмитрий Чернышенко.

В Минцифры отметили, что на портале госуслуг размещена подробная информация о кружках и секциях: описание программы, адрес, имена преподавателей, расписание и так далее. На сервисе есть возможность сравнить кружки и секции между собой, подобрать на карте наиболее близкие к дому.

Выбрать и оплатить занятия можно также с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на «Госуслугах» автоматически. Документ предоставляется детям от 5 до 18 лет. С ним ребёнок может посещать предпрофессиональные, социально значимые и иные программы, в том числе в частных организациях. Номинал сертификата – бюджетные деньги, которыми можно полностью или частично оплатить кружок или секцию. Сумму определяют муниципальные власти.

«Благодаря введению таких сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег за счёт того, что программы, на которые будет направлено большее число сертификатов, получат дополнительное финансирование как наиболее востребованные», – добавили в Минпросвещения.