Виктор Сухоруков отмечает 70-летие
Актеру, народному артисту РФ Виктору Сухорукову исполнилось 70 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области, окончил ГИТИС. Сухоруков дебютировал в кино в 1973 году с ролью в мелодраме Родиона Нахапетова «С тобой и без тебя».
Всего за плечами артиста свыше 80 ролей в кино. Самая известная из них — в криминальных драмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Кроме того, он сыграл в фильмах «Бедный, бедный Павел» (2003) Виталия Мельникова, «Богиня: Как я полюбила» (2004) Ренаты Литвиновой, «Остров» (2006) Павла Лунгина, «Рай» (2016) Андрея Кончаловского. Также Сухоруков озвучивает анимационные картины.
С юбилеем Виктора Сухорукова поздравил президент России Владимир Путин.
«Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе», - говорится в телеграмме главы государства, текст опубликован на сайте Кремля.
Президент пожелал Сухорукову здоровья, вдохновения и новых интересных работ.
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