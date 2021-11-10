Главным новогодним символом России станет 90-летняя ель из Подмосковья

12:54, 10 ноября 2021, ПАИ

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На Новый год Соборную площадь Московского Кремля украсит 90-летняя ель. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Дерево выбрали из нескольких десятков «конкурсантов». Его нашли в деревне Новопареево городского округа Щелково. Елена Крылова отметила, что высота ели составляет около 28 м, диаметр ствола - 56 см, а размах нижних ветвей - порядка 10 м. Пресс-секретарь добавила, что спилить елку и доставить ее в Кремль планируется в середине декабря.

Елена Крылова напомнила, что каждый год главный символ года ищет Управление делами президента РФ. На этот раз поиски заняли несколько месяцев. «Отбор проходит в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид», - уточнила собеседница агентства. По её словам, еще одним важным критерием является место, где растет дерево, — необходимо наличие подъезда техники для подготовки ели к переезду в центр Москвы.