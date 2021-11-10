Посетить балет «Лебединое озеро» и другие концерты Псковской филармонии можно по «Пушкинской карте»

13:04, 10 ноября 2021, ПАИ

Балет «Лебединое озеро» в исполнении Имперского Русского Балета и Губернаторского симфонического оркестра, а также многие концерты Псковской филармонии в ноябре и декабре доступны к покупке по «Пушкинской карте» онлайн и в кассе БКЗ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, с 1 сентября 2021 года стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта», призванная популяризировать среди молодежи культурные мероприятия по всей стране.

«Пушкинская карта» – инициатива президента РФ Владимира Путина, озвученная им во время ежегодной прямой линии. С 1 сентября 13 миллионов граждан России от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту», на балансе которой 3 тысячи рублей. Эти деньги молодые люди могут потратить только в учреждениях культуры: музеях, театрах, филармониях и др.

В Псковской области по программе «Пушкинская карта» работают десять учреждений культуры, семь государственных и муниципальных - «Великолукский драматический театр», «Городской культурный центр», «Театрально-концертная дирекция», «Дом офицеров», «Военно-исторический музей-заповедник», «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых», «Порховский краеведческий музей».

И три учреждения федерального значения - «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»; «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник», Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина – филиал ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский театр)».

С 2022 года на карту зачислится уже 5000 рублей. Что немаловажно, действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране.

Для того чтобы получить «Пушкинскую карту», необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить свою учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». В нем оформить «Пушкинскую карту». Далее выбрать мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет по карте. Видеоинструкцию можно посмотреть здесь.