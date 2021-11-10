Студент ПсковГУ разрабатывает лазерную оптику для предотвращения дорожных аварий

13:56, 10 ноября 2021, ПАИ

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Четверокурсник Института инженерных наук ПсковГУ Максим Быковских занимается разработкой умной лазерной оптики для предотвращения аварий. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Максим Быковских разрабатывает умную лазерную оптику, с помощью которой количество аварий в мире можно не просто уменьшить, а свести к минимуму. Представленная разработка помогает автомобилю, без участия человека, реагировать на приближающийся предмет и тормозить в случае опасности. Свой проект студент презентовал на конкурсе «Умник», который поддерживает научно-технические проекты студентов и молодых ученых до 30 лет. Победитель – один или несколько человек от области – получит полмиллиона на развитие стартапа.

«Я хотел совместить две функции: оптику автомобиля и обнаружение предметов перед автомобилем, чтобы лазер не только светил, но и распознавал людей, животных и другие предметы перед собой, - рассказывает Максим. – Это будет работать так: лазер светит, видит объект и передает информацию на бортовой компьютер автомобиля об объекте. Если человек не предпринимает никаких действий, автомобиль сам начнет тормозить. Это поможет предотвратить дорожно-транспортные происшествия».

Молодой человек признался, что взял за основу разработку лазерной оптики своей любимой марки автомобиля. Он усовершенствовал их проект и добавил функцию для предотвращения аварий.

Автор работы уверен, что его проект имеет большие перспективы, так как лазерная оптика сейчас набирает популярность.

«Я давно увлекаюсь автомобилями, хотелось бы внести вклад в автомобилестроение», - подчеркнул Максим и добавил, что в случае победы в конкурсе надеется реализовать свой проект уже на практике.

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