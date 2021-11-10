Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принималось - Песков

13:20, 10 ноября 2021, ПАИ

Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принималось, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете» заявил о необходимости сделать иммунизацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над инфекцией нужно, чтобы вакцинировались 70-75 процентов населения.



«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», — сказал Песков журналистам.

Накануне Санкт-Петербург ввел обязательную иммунизацию от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

