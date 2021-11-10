Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принималось - Песков
Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принималось, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете» заявил о необходимости сделать иммунизацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над инфекцией нужно, чтобы вакцинировались 70-75 процентов населения.
«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», — сказал Песков журналистам.
Накануне Санкт-Петербург ввел обязательную иммунизацию от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.
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