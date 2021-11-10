ПАИ запускает гид по боксам Псковской инфекционной больницы
10 ноября Псковское агентство информации совместно с Псковской инфекционной больницей запускает гид по боксам COVID-центра.
В социальных сетях псковичи активно обсуждают медучреждение и интересуются, как там всё устроено.
Каждый день мы будем рассказывать об одной из «фишек» палат больницы. Эта информация поможет тем, кто уже стал пациентом инфекционки и их родственникам. А также тем, кто может сюда попасть.
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