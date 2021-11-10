До +9 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября

14:38, 10 ноября 2021, ПАИ

11 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.