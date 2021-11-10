До +9 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября
11 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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