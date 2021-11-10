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Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи провел торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обращаясь к руководителям территориальных органов и центрального аппарата министерства, которым Указом Президента Российской Федерации присвоены специальные звания высшего начальствующего состава, Владимир Колокольцев подчеркнул: «Главой государства дана высокая оценка вашей работе, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу вверенных подразделений в решение поставленных задач. Для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка».

Глава МВД России поздравил коллег, удостоенных государственных наград и ведомственных знаков отличия: «История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награжденных – представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал, но всех объединяет искренняя преданность избранному делу».

Также министр отметил отличников учебы образовательных организаций МВД России и сотрудников, признанных лучшими по профессии: «Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперед к новым, еще более значимым результатам».

Кроме того, на церемонии были объявлены имена победителей ежегодных ведомственных конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово», лауреатов премий Министерства внутренних дел в пяти номинациях.

Глава ведомства пожелал личному составу крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, благополучия в семьях и всего самого доброго.

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