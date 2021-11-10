Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 48%

15:22, 10 ноября 2021, ПАИ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет по России 48,4%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 10 ноября.

По словам вице-премьера, среди пожилых привиты 44,7% граждан. Чтобы достичь коллективного иммунитета в 80%, нужно привить еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн, уточнила Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что все россияне, у которых нет медотвода от вакцинации, должны ее пройти.

В числе регионов, где почти не растет коллективный иммунитет к коронавирусу, оказались Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Томская область, Ставрополье и Камчатка.