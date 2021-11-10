На телеканале «ТВ Центр» в эфир выйдет выпуск программы «Страна чудес» о Псковской области

15:34, 10 ноября 2021, ПАИ

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14 ноября на телеканале «ТВ Центр» в эфир выйдет выпуск программы «Страна чудес» о Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Журналист и путешественница Ирина Бажанова объехала весь мир в поисках впечатлений, но, как ни парадоксально, на карте ее странствий белым пятном осталась родина – Россия. С присущими ведущей чувством юмора и любопытством она отправляется исследовать страну, где так много чудес: природных и архитектурных, культурных и этнографических», - отметили в музее.



Оказываясь в новой точке России, ведущая знакомит зрителей с местными достопримечательностями и составляет собственный рейтинг «чудесности». Задача Ирины – найти все самое интересное, удивить, поразить или растрогать телезрителей рассказанными историями, дать практичные советы путешественникам и составить маршруты, которые сможет повторить каждый.

Выпуск выйдет в эфир на телеканале «ТВ Центр» 14 ноября в 10:50.