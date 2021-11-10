В Псковской области ввели новые ограничения при регистрации брака

16:03, 10 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области ввели временные ограничения по количеству присутствующих на государственной регистрации заключения брака. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов региона.

С 8 ноября на церемонии бракосочетания смогут присутствовать не более 30 человек, но с обязательным соблюдением одновременно ряда условий. Так, у совершеннолетнего участника мероприятия должен быть один из двух документов: о полном курсе вакцинации от коронавируса либо о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. Людям с медотводом потребуется документальное подтверждение противопоказаний к прививке и тест ПЦР, сделанный не ранее чем за 3 дня до мероприятия.

Если у одного из молодоженов не будет указанных документов, на регистрацию не пустят никого, кроме фотографа или видеооператора. Последние смогут попасть на церемонию бракосочетания только при наличии прививки от коронавируса.

Кроме того, во время бракосочетания должна соблюдаться социальная дистанция не менее 1,5 метров. У всех участников должны быть маски. До начала церемонии им необходимо измерить температуру тела, обработать руки дезинфицирующими средствами.