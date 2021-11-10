Псковский врач рассказал, как прививка от коронавируса влияет на кормящих женщин

16:10, 10 ноября 2021, ПАИ

И. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 ноября рассказал о влиянии прививки от коронавируса на кормящих женщин.

«Нет данных о том, что вакцина проникает в молоко и может нанести вред», - констатировал Красиков.

Напомним, в конце октября текущего года Минздрав заявил, что период грудного вскармливания исключён из перечня противопоказаний для вакцинации от новой коронавирусной инфекции «Спутником V».