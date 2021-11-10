Псковский врач рассказал, как прививка от коронавируса влияет на кормящих женщин
И. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 ноября рассказал о влиянии прививки от коронавируса на кормящих женщин.
«Нет данных о том, что вакцина проникает в молоко и может нанести вред», - констатировал Красиков.
Напомним, в конце октября текущего года Минздрав заявил, что период грудного вскармливания исключён из перечня противопоказаний для вакцинации от новой коронавирусной инфекции «Спутником V».
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