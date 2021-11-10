Михаил Ведерников: Служба полицейских требует невероятных сил, энергии и самоотдачи

16:14, 10 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Ваша служба связана с большой ответственностью и риском, требует невероятных сил, энергии и самоотдачи. Ради спокойствия и безопасности людей вам приходится жертвовать личным временем, днем и ночью предотвращать и пресекать преступления, обеспечивая законность и правопорядок на территории региона и страны», - обратился глава региона к полицейским.

Он заметил, что в 2020 году правоохранительные органы раскрыли более 4,5 тысячи преступлений в Псковской области, по уровню раскрываемости регион занял первое место в Северо-Западном федеральном округе. Такие высокие показатели оперативно-служебной деятельности — результат четкого и слаженного труда всех сотрудников полиции, уверен губернатор.

«Ваш профессионализм, отвага при выполнении служебного долга, верность идеалам чести и справедливости снискали высокое уважение и доверие жителей области», - добавил Михаил Ведерников.

Искренние слова признательности он выразил ветеранам, которые сохраняют и укрепляют традиции мужества и патриотизма, передают их новому поколению сотрудников. Губернатор поблагодарил сотрудников УМВД России по Псковской области за добросовестную службу. «Уверен, что вы и впредь будете защищать законные интересы наших граждан и делать все возможное, чтобы Псковская область стала одним из самых безопасных регионов России. Желаю вам успехов в вашей непростой, но очень значимой службе, а вашим родным и близким — крепкого здоровья, счастья и благополучия», - подытожил глава региона.