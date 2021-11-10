Доступ к специализированной образовательной платформе по нацпроекту открыт для 11 школ Псковской области

16:19, 10 ноября 2021, ПАИ

Общеобразовательные школы Пскова, Великих Лук, Островского, Опочецкого, Себежского и Гдовского районов принимают участие в проекте «Цифровой образовательный контент». Речь идет об 11 учебных учреждениях, которым открыт онлайн-доступ к специализированной образовательной платформе на базе АНО «Университет Иннополис». Работа ведется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Проект открывает для педагогов и учащихся 5–11 классов возможность получить бесплатный доступ к высокотехнологичному цифровому образовательному контенту, сервисам ведущих российских разработчиков на площадке, разработанной университетом.

Участникам программы доступны курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, которые адаптированы под индивидуальные запросы школьников. Ученики смогут пройти курсы олимпиадной подготовки, чтобы познакомиться с современными практиками решения задач повышенной сложности, узнать методы решения нестандартных задач, ознакомиться с полезными конструкциями, а также потренироваться в применении всех знаний на практике. Методы обучения, разработанные опытными педагогами, смогут раскрыть таланты и выявят увлечения учеников.

Дополнительно на платформе представлены курсы по основным школьным предметам 5–11 классов, которые подготовлены в соответствии с государственными образовательными стандартами. Учителя смогут сопоставить их темы с календарно-тематическим планированием, принятым в своей школе. Все образовательные программы представляет участник проекта онлайн-школа «Фоксфорд».

В Псковской области «Цифровой образовательный контент» реализуется в рамках соглашения, которое регион заключил с оператором проекта — АНО ВО «Университет Иннополис». Участие в проекте рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации.