Big Data для всех: универсальный модуль математики и цифры будет внедрен в следующем году в ПсковГУ

16:37, 10 ноября 2021, ПАИ

Математика и информатика в наши дни – не роскошь, а средство сделать свою жизнь комфортнее. Упорядочить информацию, быстро и качественно проанализировать ее, принять оптимально правильное решение – для этого давно уже придуманы умные алгоритмы и удобные технологии. Причем речь идет не только о «технарях»: наиболее продвинутые гуманитарии также активно пользуются всеми цифровыми инструментами.

Неудивительно, что в последние годы многие российские вузы начали активно внедрять в свои образовательные программы обучающие модули на стыке математики, информатики и статистики. В настоящее время такой модуль разрабатывается в ПсковГУ. Исходя из целей и задач реализации программы «Приоритет-2030», уже в 2022 году он будет включен в образовательные программы бакалавров и специалистов.

Мы выяснили, кто разрабатывает новый модуль и в каком виде «царица наук» математика предстанет перед биологами, медиками и гуманитариями.

Цифра наступает

Аналитико-цифровой модуль будет внедряться в ПсковГУ поэтапно с 1 сентября следующего года. По словам проректора по учебной работе и международной деятельности Ольги Серовой, он будет разным для всех направлений: программы наполняются тем или иным содержанием в зависимости от профиля обучения.

«Математика предоставляет возможность использовать разные инструменты, - поясняет она, ссылаясь на опыт Высшей школы экономики, которая практически во все учебные планы включила модуль Data Science, предполагающий наличие базовой математической подготовки. – Также есть дисциплины, которые дают инструментарий с позиции информационных технологий и позволяют решать профессиональные задачи, такие как сбор и анализ больших данных. Например, программирование на Python. Мы знаем, что многие филологи участвуют в проектах, связанных с созданием обучающих программ с применением технологии искусственного интеллекта. Речь идет именно о формировании продвинутых цифровых компетенций для осуществления профессиональной деятельности, о некой практической подготовке и освоении новых технологий специалистами нетехнических, нематематических специальностей».

Ольга Серова подчеркивает: за последние годы обострилась необходимость понимания изменившегося языка науки, техники, а значит, образование должно поспевать за этими трендами, используя технологии, которые уже есть в наличии. Взять то же цифровое обучение. Еще в 2019 году никто не придавал ему особого значения, но на сегодняшний день даже обычный учитель не может не практиковать онлайн-уроки в условиях дистанта.

«Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда учителя активно начинают использовать Tik Tok: это интересно и детям, и им самим, - добавляет проректор ПсковГУ. - Анимацию наконец-то включили в число современных образовательных технологий, потому что этот прием создания образов обладает высокой способностью мотивировать детей».

Знания на пересечении цифры и математики пригодятся не только будущим исследователям и учителям. В условиях цифровой трансформации экономики во всех сферах сейчас востребованы люди, владеющие навыками, благодаря которым в течение своей жизни они могут менять направления деятельности, переходить в какие-то другие отрасли, реализовывать стартапы, открывать свой бизнес.

«При взаимодействии с клиентами, поставщиками, с рекламой ты должен содержательно понимать, что ты делаешь, и в то же время обладать дополнительными знаниями в сфере права, налогообложения, экономики, психологии и так далее, - рассказывает Ольга Серова. – Надо быть понемногу профессионалом везде, не быть исключительно узким специалистом. Вместе с тем ясно, что ты никогда не сможешь быть везде «чуть-чуть юристом». Профессионалы в той или иной сфере деятельности будут нужны в любом случае».

От теории – к практике

Опыт преподавания математики у гуманитариев, биологов и географов не нов для псковского вуза: около 15 лет назад во всех учебных планах появилась «вышка». Однако время не стоит на месте: сегодня нужны новые подходы и акценты. В Институте математического моделирования и игропрактики с концепцией уже определились.

«Мы назвали новый модуль аналитико-цифровым, - рассказывает директор института Ирина Медведева. – В его состав включены три дисциплины: «Основы информационной культуры и безопасности», «Цифровые технологии» и «Анализ данных».

Конечно же, задачи тысячелетия студентам никто задавать не собирается (хотя почему бы и нет: за решение каждой обещано вознаграждение в размере 1 млн долларов). Но на начальном уровне в программу закладываются базовые математические компетенции, которые могут и должны освоить все студенты вуза.

«В перспективе это позволит молодым специалистам получить представление об инструментах, которые они смогут использовать для проведения начального анализа данных в своей профессиональной деятельности с той или иной целью», - говорит один из разработчиков нового модуля, заведующая кафедрой математики и теории игр Ирина Соловьева.

К слову, осваивать новые знания и умения будут не только студенты-гуманитарии, но и преподаватели университета. Для них будет организовано проведение обучающих мероприятий и консультаций, ведь именно на их занятиях студенты смогут применить математику, статистику и цифру на практике.

«Есть общие понятия и методы, которые абсолютно одинаковы для всех, - объясняет доцент кафедры математики и теории игр Татьяна Гаваза. – Различия появляются на уровне содержания расчетных заданий. Для медиков это могут быть данные из области естественных наук, для историков - из сферы обществознания или политологии».

В общем, дисциплины аналитико-цифрового модуля явно пригодятся при написании квалификационных студенческих работ, в планировании проектной деятельности. Да и на практических занятиях не будут лишними.

Python с нуля

Уже известно, что студенты будут вникать в новые цифровые компетенции на протяжении двух семестров. Перейти на «ты» с облачными технологиями и с языками программирования им помогут преподаватели Института математического моделирования и игропрактики и Института инженерных наук.

Процесс обещает быть интересным, захватывающим и даже взаимовыгодным, ведь, как говорит заведующий кафедрой прикладной информатики и моделирования Валентин Мельник, современная молодежь может сориентироваться в некоторых технологиях даже быстрее, чем опытные педагоги.

Так, дисциплина «Цифровые технологии» в рамках нового модуля будет дополнена занятиями, связанными с изучением языка программирования Python. Это скриптовый язык, главные достоинства которого – логичность и относительная простота. Python применяется для решения самого широкого спектра задач – чаще всего при работе с большими данными и разработке сайтов и мобильных игр. Он подходит также для создания десктопных и мобильных приложений.

Обновления внесены и в дисциплину «Основы информационной культуры и безопасности»: ее дополнили функционалом по анализу данных в электронных таблицах.

Ну а с 2023 года новый аналитико-цифровой модуль будет расширен на те направления и специальности, которые глубоко погружены в математику.

Университетские программы в будущем году ощутимо изменятся: студенты всех направлений приступят к изучению не только аналитико-цифрового модуля, но и языкового. Эти и другие новшества пойдут будущим выпускникам только в плюс: на современном рынке труда компетентные специалисты, уверенно владеющие английским и цифрой, сегодня на вес золота, а уже завтра перейдут в категорию «само собой разумеющееся».

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.