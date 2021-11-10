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Общество

По итогам нерабочей недели в РФ снизился рост заболеваемости COVID-19

По итогам нерабочей недели в РФ показатель заболеваемости коронавирусом увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%, а неделей раньше это было 8,7 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 10 ноября. Стенограмма размещена на сайте главы государства.

Он отметила, что за последние три недели отмечается снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. По-прежнему 30% случаев приходится на крупные регионы: Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Татьяна Голикова добавила, что высокое выявление заболеваемости связано в том числе с реализацией поручения президента по увеличению кратности тестирования новой коронавирусной инфекции. Вице-премьер напомнила, что норматив составляет 200 на 100 тысяч населения. За последнюю неделю показатели доведены до 367 на 100 тысяч населения.

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