Врачи спасли ребёнка тяжело заболевшей коронавирусом беременной псковички

16:56, 10 ноября 2021, ПАИ

В Пскове врачи спасли ребёнка больной коронавирусом беременной женщины с высоким поражением лёгких. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Анастасия Повторейко отметила, что 9 ноября в инфекционку поступила 27-летняя женщина на 35-й неделе беременности со степенью поражения лёгких КТ3.

«Пациентка с дыхательной недостаточностью поступила в реанимацию, у неё было осложнение беременности, которое сопровождалось тошнотой, рвотой, отеками и повышенным артериальным давлением», - рассказала главный врач.

Помимо осложнений беременности, у пациентки были осложнения и по коронавирусу, в связи с чем женщину подключили к высокопоточной оксигенации.

В 2 часа ночи пациентку экстренно транспортировали в Псковский перинатальный центр, где в 4 утра произвели кесарево сечение.

«Родился здоровый ребёнок, который был отправлен в детскую областную больницу, - добавила Повторейко. – Маму снова вернули в инфекционную больницу, пациентка остаётся в реанимации, врачи прикладывают все силы для её спасения».

Спикер добавила, что у пациентки держатся на хорошем уровне показатели сатурации, но имеется ряд тяжёлых лёгочных осложнений.

«Пациентка коморбидная [одновременно протекают несколько заболеваний, - прим ПАИ], с ожирением, есть анемия, и она не вакцинированная», - подчеркнула главный врач медучреждения.

Анастасия Повторейко также рассказала, что сегодня вечером состоится консилиум медиков, которые определят дальнейшую тактику ведения данной пациентки.