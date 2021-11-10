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Общество

Социально ответственный бизнес – яркий тренд вне времени!

Задумывались ли вы о том, зачем бизнесу заниматься благотворительностью?

Социальная ответственность — важная часть корпоративной культуры. Через общее полезное дело можно не только сплотить команду, но и сформировать глубокое взаимодействие с потребителем. Клиенты хотят доверять тем компаниям, которые проявляют себя неравнодушными к судьбам людей.

Каким образом компании лучше всего осуществлять благотворительную деятельность?

Решить этот вопрос помогает всероссийская цифровая социальная платформа «Твой час» yourhour.ru — бесплатное мобильное приложение для тех, кому нужна помощь, и кто хочет помогать. «Твой час» позволяет всем нуждающимся и их близким оставлять запросы о помощи и предлагает неравнодушным людям находить наиболее подходящие по локации и интересам задания.

Присоединиться к приложению может любой желающий, а выполнять задания можно всем коллективом — так интереснее! Больше не нужно искать тех, кто нуждается в помощи: удобная геолокация, расчёт времени и вся нужная информация предоставляется прямо в вашем мобильном устройстве. Теперь вы можете выбрать удобное для вас задание и помочь людям с инвалидностью, маломобильным гражданам, пожилым людям, детям — всем, кто нуждается в помощи, в нескольких шагах от вашего офиса или дома.

От вас не потребуется финансовое участие, а только лишь время, которое вы можете потратить с пользой для себя и других людей.

А ещё вы можете поддержать тех, кто выполняет задания и помогает другим людям, для этого вам нужно стать партнером «Твоего часа». Свою заявку о партнерстве можно отправить на почту pskov@yourhour.ru.

Присоединяйтесь к мобильному приложению «Твой час» и творите добрые дела вместе с нами!

Google Play: http://bit.ly/Android_tvoychas

App Store: http://bit.ly/iOS_tvoychas

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