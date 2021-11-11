«Мы научим вас танцевать»: псковичей приглашают присоединиться к большой семье школы танцев Dance Family

09:49, 11 ноября 2021, ПАИ

Псковичей приглашают присоединиться к большой семье школы танцев Dance Family, преподаватели которой вот уже 8 лет учат малышей и взрослых двигаться в такт музыке.

«Мы рады видеть всех абсолютно всех!» - отметил руководитель школы танцев Александр Павлов.

Первый небольшой зал Dance Family находился на улице Яна Фабрициуса, но школа постоянно развивалась, расширялись и, наконец, обзавелась пятью просторными танцевальными залами, огромным холлом и отлично оборудованными раздевалками. «Сейчас мы дислоцируемся на Советской, 108 и в нашем распоряжении около тысячи квадратных метров», - уточнил Александр.

По его словам, в школу могут прийти люди всех возрастов - в прямом смысле от мала до велика. «Мы занимаемся с детьми, подростками, студентами и взрослыми. Конечно, дети и подростки преобладают, их среди наших подопечных примерно 70%. К нам приводят совсем маленьких ребят в районе 4 лет, зато и верхней планки возраста нет. Сейчас, к примеру, у нас занимаются и те, кому за 60. Всего более 300 человек!», - рассказал руководитель школы.

В Dance Family преподают 15 танцевальных направлений. Если есть сомнения относительно того, какое направление подойдёт, можно прийти и по одному разу бесплатно попробовать себя в разных стилях, выбрать преподавателя и танец по душе.

«Школа неслучайно получила именно такое название. Наша концепция заключается в том, что и преподаватели, и наши подопечные - одна большая танцевальная семья», - пояснил Александр.

Он отметил, что помимо занятий непосредственно в школе, преподаватели организуют в городе настоящие танцевальные соревнования. «К нам приезжают диджеи, танцоры, судьи со всей страны, дают мастер-классы, стимул к развитию. Это круто, мы этим гордимся! - поделился Александр. - Что касается наших наград, то их очень и очень много, как на местном уровне, так и на российском!»

Но, по словам Александра, награды - не главное. «Главное - это результат, это процесс, эмоции, как двигаются люди, что они делают. Многие люди приходят танцевать для души, взрослые - после работы отвлечься, подвигаться. Фитнес иногда людям не так интересен, а многие просто любят музыку и приходят из-за музыки, находят что-то свое», - добавил руководитель школы.

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».