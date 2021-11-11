Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Мы научим вас танцевать»: псковичей приглашают присоединиться к большой семье школы танцев Dance Family

Псковичей приглашают присоединиться к большой семье школы танцев Dance Family, преподаватели которой вот уже 8 лет учат малышей и взрослых двигаться в такт музыке. 

«Мы рады видеть всех абсолютно всех!» - отметил руководитель школы танцев Александр Павлов.

Первый небольшой зал Dance Family находился на улице Яна Фабрициуса, но школа постоянно развивалась, расширялись и, наконец, обзавелась пятью просторными танцевальными залами, огромным холлом и отлично оборудованными раздевалками. «Сейчас мы дислоцируемся на Советской, 108 и в нашем распоряжении около тысячи квадратных метров», - уточнил Александр.

По его словам, в школу могут прийти люди всех возрастов - в прямом смысле от мала до велика. «Мы занимаемся с детьми, подростками, студентами и взрослыми. Конечно, дети и подростки преобладают, их среди наших подопечных примерно 70%. К нам приводят совсем маленьких ребят в районе 4 лет, зато и верхней планки возраста нет. Сейчас, к примеру, у нас занимаются и те, кому за 60. Всего более 300 человек!», - рассказал руководитель школы.

В Dance Family преподают 15 танцевальных направлений. Если есть сомнения относительно того, какое направление подойдёт, можно прийти и по одному разу бесплатно попробовать себя в разных стилях, выбрать преподавателя и танец по душе.

«Школа неслучайно получила именно такое название. Наша концепция заключается в том, что и преподаватели, и наши подопечные - одна большая танцевальная семья», - пояснил Александр.

Он отметил, что помимо занятий непосредственно в школе, преподаватели организуют в городе настоящие танцевальные соревнования. «К нам приезжают диджеи, танцоры, судьи со всей страны, дают мастер-классы, стимул к развитию. Это круто, мы этим гордимся! - поделился Александр. - Что касается наших наград, то их очень и очень много, как на местном уровне, так и на российском!»

Но, по словам Александра, награды - не главное. «Главное - это результат, это процесс, эмоции, как двигаются люди, что они делают. Многие люди приходят танцевать для души, взрослые - после работы отвлечься, подвигаться. Фитнес иногда людям не так интересен, а многие просто любят музыку и приходят из-за музыки, находят что-то свое», - добавил руководитель школы.

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

11 ноября 2021

Как открыть продухи в подвалах для бездомных животных, рассказали псковичам
11 ноября 2021

Особенности работы Россельхознадзора обсудили в медиацентре ПАИ
11 ноября 2021

«Мы научим вас танцевать»: псковичей приглашают присоединиться к большой семье школы танцев Dance Family
11 ноября 2021

Более половины пожилых россиян вакцинировались от коронавируса
11 ноября 2021

Более 626 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
11 ноября 2021

Комету Чурюмова-Герасименко и комету Леонарда запечатлел пскович на звёздном небе
11 ноября 2021

Ещё 295 человек заразились COVID-19 в Псковской области
11 ноября 2021

Горводоканал предупредил псковичей об отключении воды на улице Труда

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...