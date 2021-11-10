В Пскове на избирательном округе №12 продолжается благоустройство дворов

17:21, 10 ноября 2021, ПАИ

В Пскове на избирательном округе №12 продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Округ включает 18 дворовых территорий многоквартирных домов. 8 дворов планируется привести в порядок в рамках указанной программы до коцна 2021 года. На половине территорий работы по благоустройству уже завершены, на остальных активно продолжаются.

Так, подрядчик приводит в порядок территории у домов № 62 и № 66 по улице Леона Поземского. У дома № 66 не только обновят дворовый проезд, но и обустроят зону отдыха на берегу Великой — такое решение приняли жильцы. Также к концу года должна преобразиться дворовая территория дома № 2 по улице Алехина. Здесь жильцы большинством голосов высказались за обустройство парковки.

Во дворе дома № 6 по улице Ижорского батальона появится асфальтированная пешеходная дорожка с понижением бордюрного камня для маломобильных групп населения, а также парковочные карманы.

«В этом году на нашем округе смогли дополнительно присоединиться к участию в данной программе еще два двора - №4 и №24 по ул. Алехина», - рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков.

На благоустройство одного двора в зависимости от объёмов запланированных работ выделяется в рамках программы от 2 до 4 миллионов рублей. Гарантийный срок произведенных работ составляет 4 года.