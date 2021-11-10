Людмилу Молчанову из Псковской области разыскивает двоюродный брат

17:23, 10 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области Людмилу Молчанову разыскивает двоюродный брат Борис. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры проекта «Жди меня».

Автор заявки отметил, что в последний раз видел двоюродную сестру в детстве в 1966-1967 годах.

«Отец её проходил срочную службу в городе Салават в Башкортостане. Там он и познакомился с моей тётей Зиной. В те же годы они уехали в Псковскую область, на родину её отца (Володя Зуев). После всего мы больше не виделись и не общались», - написал он.

Борис указал, что родных, которые поддерживали связь с родителями Людмилы Молчановой, уже нет в живых, а потому что-то уточнить, узнать детали невозможно.

Псковичей, которые что-либо знают о местонахождении женщины, просят связаться с волонтерами проекта в регионе по электронной почте pskovnews@mail.ru.