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Происшествия

В Великолукском районе столкнулись легковой автомобиль и манипулятор

"Наш путь"

Вечером в деревне Дубрава-2 Великолукского района произошло столкновение легкового автомобиля с манипулятором, сообщила газета «Наш путь».

  • В Великолукском районе столкнулись легковой автомобиль и манипулятор
    Фото: газета "Наш путь"
  • В Великолукском районе столкнулись легковой автомобиль и манипулятор
    Фото: газета "Наш путь"
  • В Великолукском районе столкнулись легковой автомобиль и манипулятор
    Фото: газета "Наш путь"
  • В Великолукском районе столкнулись легковой автомобиль и манипулятор
    Фото: газета "Наш путь"

48-летний мужчина – водитель КАМАЗа – нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Форд Фокус под управлением 19-летнего молодого человека.

В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».

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В Великолукском районе столкнулись легковой автомобиль и манипулятор

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