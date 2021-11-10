В Великолукском районе столкнулись легковой автомобиль и манипулятор
Вечером в деревне Дубрава-2 Великолукского района произошло столкновение легкового автомобиля с манипулятором, сообщила газета «Наш путь».
48-летний мужчина – водитель КАМАЗа – нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Форд Фокус под управлением 19-летнего молодого человека.
В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».
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