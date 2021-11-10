Мурашко допустил уголовную ответственность для врачей-антиваксеров
Глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что с врачами анти-прививочниками есть разные способы борьбы, в том числе уголовное преследование, пишет «Коммерсант».
Министр на вопрос о мерах борьбы с медиками-антиваксерами ответил, что есть большое количество путей, в том числе в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к врачам, которые выступают против вакцинации.
«Мы же видим, когда и медицинские работники-антиваксеры заболели… Но я не призываю там к каким-то резким движениям, но мы понимаем, что медики-то должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми»,— комментирует Мурашко.
Его помощник Алексей Кузнецов уточнил, что вводить дополнительные статьи в УК РФ министр не предлагал, а просто сообщил, что некорректное поведение некоторых медработников ставит под угрозу жизни и здоровье граждан.
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