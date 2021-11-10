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Общество

Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства сообщила, что средний уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 48,4 процента, пишет РИА Новости.

Замглавы правительства пояснила, что показатель коллективного иммунитета складывается из количества переболевших граждан и количества вакцинированных. Также она подчеркнула, что в показателях лидируют Республика Тыва, Московская область, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.

Также Голикова отметила, что для достижения нужного уровня иммунитета (не менее 80%) необходимо в ближайшие месяцы вакцинировать 22 миллиона человек и ревакцинировать 9 миллионов. В случае неудачи Россия может потерять темп и придется идти на круг ревакцинации снова.

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