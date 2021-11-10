Ученые-геронтологи называют COVID-19 болезнью старения
Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, что многие ученые-геронтологи называют коронавирус болезнью старения, пишут РИА Новости.
Как отмечает Ткачева, COVID-19 — первая болезнь, которая зависит от возраста. По ее словам, коронавирус так называют не только потому, что она протекает тяжелее у пожилых людей, но и потому, что она переходит в длительный постковидный синдром.
Эксперт также добавила, что новый штамм COVID-19 опасен для пожилых скоростью распространения.
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