Ученые-геронтологи называют COVID-19 болезнью старения

19:45, 10 ноября 2021, ПАИ

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, что многие ученые-геронтологи называют коронавирус болезнью старения, пишут РИА Новости.

Как отмечает Ткачева, COVID-19 — первая болезнь, которая зависит от возраста. По ее словам, коронавирус так называют не только потому, что она протекает тяжелее у пожилых людей, но и потому, что она переходит в длительный постковидный синдром.

Эксперт также добавила, что новый штамм COVID-19 опасен для пожилых скоростью распространения.