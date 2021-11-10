КАМАЗ совершил наезд на пешехода в Пскове
В Пскове на улице Карбышева, 2 водитель автомобиля КАМАЗ совершил наезд на 58-летнюю женщину-пешехода, сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП женщину госпитализировали сотрудники скорой помощи в городскую больницу. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательной службы и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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