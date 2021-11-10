Власти Петербурга разрешили отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты

20:10, 10 ноября 2021, ПАИ

Пресс-служба городской администрации Санкт-Петербурга распространила сообщение, согласно которому работодатель имеет право отстранить сотрудников предприятий и организаций, которые уклонились от прививок против коронавирусной инфекции без медицинских противопоказаний до окончания неблагополучного санитарно-эпидемического периода без сохранения заработной платы, пишет ТАСС.

Пресс-служба города также отметила, что соответствующая норма содержится в статье 76 Трудового кодекса РФ. В случае неисполнения данного требования работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

