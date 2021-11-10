В Красногородском районе отремонтировали крышу Дома культуры

20:49, 10 ноября 2021, ПАИ

10 сентября в Красногороском районе завершили ремонт крыши в Покровском Доме культуры, сообщает газета «Заря».

Итоги капитального ремонта крыши принимала комиссия в составе работников районной администрации, директора КРДО Марины Егоровой, представителей подрядчика, которая отметила хорошее качество выполненных работ.

Меньше чем за месяц, была заменена кровля крыши и парапеты, установлена новая дверь, ведущая на крышу, обустроены воздуховоды. Муниципальный контракт был заключён с индивидуальным предпринимателем из Великих Лук Ольгой Фёдоровой.



